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لبنان

سلام عرض الاوضاع مع سفير مصر

Lebanon 24
14-01-2025 | 05:54
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استقبل الرئيس تمام سلام في منزله في المصيطبة سفير جمهورية مصر علاء موسى، وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
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