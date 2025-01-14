وفد من "الإتحاد الوطني للنقابات" زار البستاني وسلمه مذكرة مطلبية

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زار وفد من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين(FENASOL) برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وأمين السر حسين عليق، رئيس لجنة الاقتصاد النائب الدكتور فريد البستاني، وذلك في إطار متابعة الإتحاد لقضايا العمال.وقدم وفد الإتحاد مذكرة كان قد قدمهاالى وزير العمل ورئاسة الحكومة اللبنانية وطالب فيها بإصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها نتيجة العدوان الصهيوني على العمال والعاملين في الزراعة وخاصة الزراعة الموسمية ( التبغ - الزيتون - والحبوب - اللوزيات )، كذلك عمال البناء والمياومين في المحال التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية وخاصة في المزارع للمواشي والدواجن ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم وأيضا للعمال في المصانع وغيرها".وطرح وفد الإتحاد، وفق بيان وزعه، على النائب البستاني قضية قانوني الإيجارات السكني وغير السكني لإيجاد الحلول التي تنصف المستأجرين وأصحاب الأملاك ، وقد أبدى البستاني التجاوب التام ووعد بمتابعة القضايا المطروحة عبر الأطر الممكنة".