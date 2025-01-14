Advertisement

لبنان

وفد من "الإتحاد الوطني للنقابات" زار البستاني وسلمه مذكرة مطلبية

Lebanon 24
14-01-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1305901-638724562379925502.jpg
Doc-P-1305901-638724562379925502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين(FENASOL) برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وأمين السر حسين عليق، رئيس لجنة الاقتصاد النائب الدكتور فريد البستاني، وذلك في إطار متابعة الإتحاد لقضايا العمال.
Advertisement
 
وقدم وفد الإتحاد مذكرة كان قد قدمهاالى وزير العمل ورئاسة الحكومة اللبنانية وطالب فيها بإصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها نتيجة العدوان الصهيوني على العمال والعاملين في الزراعة وخاصة الزراعة الموسمية ( التبغ - الزيتون - والحبوب  - اللوزيات )، كذلك عمال البناء والمياومين في المحال التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية وخاصة في المزارع للمواشي والدواجن ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم وأيضا للعمال في المصانع وغيرها".
 
وطرح وفد الإتحاد، وفق بيان وزعه، على النائب البستاني قضية قانوني الإيجارات السكني وغير السكني لإيجاد الحلول التي تنصف المستأجرين وأصحاب الأملاك ، وقد أبدى البستاني التجاوب التام ووعد بمتابعة القضايا المطروحة عبر الأطر الممكنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-01-14
08:32 | 2025-01-14
08:25 | 2025-01-14
08:01 | 2025-01-14
07:52 | 2025-01-14
07:52 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24