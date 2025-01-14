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لبنان

​سلام: حان الوقت لبدء فصل جديد ولستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:19
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قال رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام "أشكر المواطنين على الثقة التي منحوني إياها لتولّي المهمّة الصعبة خدمةً للبنان وما حدث دعوة للعمل من أجل تحقيق أحلام اللبنانيين".
 
 
وأضاف سلام بعد لقائه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا: "جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمّرة كما مؤسّساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرّد وعد إنّما إلتزام".
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وتابع: "حان الوقت لبدء فصل جديد متجذّر بالعدالة والأمن والتقدّم والفرص ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات".
 
 
ودعا سلام "للعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها"، وشدّد على أنّ "على الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء إقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال".
 
 
وقال: "لتطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم".
 
 
وأضاف سلام: "لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولا من أهل الإستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنيّة، ويداي ممدودتان للجميع من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش".
 
 
 
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