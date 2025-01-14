اجتماع بين رئيس بلدية ببنين والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي

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عقد اجتماع بين رئيس بلدية ببنين العبدة محمود جوهر ورئيس مجلس ادارة - المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد وممثلين عن منظمة اليونيسيف .جرى في الاجتماع بحسب بيان، "نقاش الامور التي وصل اليها قطاع مياه الشفة في بلدة ببنين بعد أن اخذت مؤسسة المياه قرارا بإيقاف ضخ المياه الى البلدة ، بعد مرور حوالي سنة من الضخ والصيانة والمتابعة . حيث كانت نسبة الجباية ضئيلة جدا بالنسبة للمشتركين السابقين الذين يقدر عددهم بحوالي٥٧٢ مشتركا بالرغم من إعفائهم من بدلات المياه عن العام٢٠٢٢".تابع:" كذلك الامر لم يتقدم سوى ٥٢ مواطنا للاشتراك بالمياه في العام ٢٠٢٤ بالرغم من تخفيض بدل الاشتراك الجديد بالمياه من ٩ ملايين الى حوالي ٤ ملايين".واشار الى انه وصل عدد المشتركين بالمياه الإجمالي الى ٦٢٢ مشتركا من حوالي ٣٥٠٠ وحدة سكنية تستفيد من المياه في البلدة".وختم:" وبناء عليه تم وضع هذا الملف بين يدي البلدية لدراسة إمكانية إدارة قطاع مياه الشفة في البلدة بشكل شهري أو فصلي" .لذلك سوف تقوم البلدية بوضع استبيان على مجموعة الواتساب و المتابعة من خلال فريق عمل ميداني للتواصل مع أهلنا في البلدة من اجل اعادة ضخ المياه للمستفيدين والملتزمين بالدفع المسبق شهريا أو فصليا".