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لبنان

اجتماع بين رئيس بلدية ببنين والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:39
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عقد اجتماع بين رئيس بلدية ببنين العبدة محمود جوهر ورئيس مجلس ادارة - المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي  خالد عبيد وممثلين عن منظمة اليونيسيف .

 جرى في الاجتماع  بحسب بيان، "نقاش الامور التي وصل اليها  قطاع مياه الشفة في بلدة ببنين بعد أن اخذت مؤسسة المياه قرارا  بإيقاف ضخ المياه الى البلدة ، بعد مرور حوالي سنة من الضخ والصيانة والمتابعة . حيث كانت نسبة الجباية ضئيلة جدا بالنسبة للمشتركين السابقين الذين يقدر عددهم بحوالي٥٧٢ مشتركا بالرغم من إعفائهم من بدلات المياه عن العام٢٠٢٢". 
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تابع:" كذلك الامر لم يتقدم سوى ٥٢  مواطنا للاشتراك بالمياه في العام ٢٠٢٤   بالرغم من  تخفيض بدل الاشتراك الجديد بالمياه من ٩ ملايين الى حوالي ٤ ملايين".

واشار الى انه وصل عدد المشتركين بالمياه الإجمالي الى ٦٢٢ مشتركا من حوالي ٣٥٠٠ وحدة سكنية تستفيد من المياه في البلدة".

وختم:" وبناء عليه تم وضع هذا الملف بين يدي البلدية لدراسة إمكانية إدارة قطاع مياه الشفة في البلدة بشكل شهري أو فصلي" .لذلك سوف تقوم البلدية بوضع استبيان على مجموعة الواتساب و المتابعة من خلال فريق عمل ميداني للتواصل مع أهلنا في البلدة  من اجل اعادة ضخ المياه للمستفيدين والملتزمين بالدفع المسبق شهريا أو فصليا".
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