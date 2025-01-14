الرئيس المكلف يزور ميقاتي والسنيورة وتمام سلام... وهذه مواعيد اللقاءات

يقوم رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بزياراته التقليديّة على رؤساء الحكومات السابقين، فيزور عند الثالثة والنصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته في بيروت، وعند الرابعة والربع الرئيس فواد السنيورة، وعند الخامسة الرئيس تمام سلام.

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