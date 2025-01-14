Advertisement

لبنان

تفجيران كبيران نفذهما العدوّ في ميس الجبل

Lebanon 24
14-01-2025 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1305939-638724610771195744.jpg
Doc-P-1305939-638724610771195744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ نفذ تفجيرين كبيرين وسط بلدة ميس الجبل.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تفجير كبير نفذه العدوّ الاسرائيليّ وسط بلدة ميس الجبل
lebanon 24
14/01/2025 16:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لليوم الثاني.. العدو الإسرائيلي يتوغل غرب ميس الجبل وينفذ تفجيرات في عيترون وعيتا الشعب
lebanon 24
14/01/2025 16:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير كبير للجيش الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل
lebanon 24
14/01/2025 16:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيراً كبيراً في بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان
lebanon 24
14/01/2025 16:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

ميس الجبل

تفجير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-01-14
08:32 | 2025-01-14
08:25 | 2025-01-14
08:01 | 2025-01-14
07:52 | 2025-01-14
07:52 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24