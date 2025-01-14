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لبنان

تصريح لوزير بريطانيّ... تحدّث عن "زوال قدرات" حزب الله

Lebanon 24
14-01-2025 | 07:27
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "فرصة زوال قدرات "حزب الله" في لبنان أمر يجب على المجتمع الدولي أن يتمسك به". 
 
 
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