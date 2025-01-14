بوحبيب استقبل جونسون

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون وجرى عرضٌ لمسار الاستحقاقات الدستورية التي يشهدها لبنان حاليا، ولآخر مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، بحيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الترتيبات التي تمّ التوصل اليها لوقف الأعمال العدائية.

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وقد نقلت السفيرة جونسون ترحيب الولايات المتحدة الاميركية بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للبنان، وبتسمية القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها، وأعربت عن تطلع بلادها الى العمل مع رئيس الجمهورية المنتخب ومع رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة وأعضائها لتعزيز التعاون البنّاء بين البلدين ودعم الاستقرار في لبنان.

كما التقى الوزير بو حبيب سفير بنغلادش جافيد تانفير خان في زيارة وداعية مع قرب انتهاء مهمته في لبنان.