Advertisement

لبنان

الرئيس عون: إذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره

Lebanon 24
14-01-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1305955-638724633940411249.png
Doc-P-1305955-638724633940411249.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الجمهورية جوزاف عون "لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً ولا وقت لتضييعه".
 
وفي كلمة له امام وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أضاف: "لا يجب وضع اية عراقيل في وجه تشكيل الحكومة".
Advertisement
 
وتابع قليلاً: "علينا توجيه رسائل إيجابية الى الخارج بأن لبنان قادر على حكم نفسه وتنفيذ إعادة الاعمار بشفافية وبناء دولة ننادي بها جميعا". 
 
وقال: "اذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره"، مشيراً إلى أن "ما حصل بالأمس عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة والمصلحة العامة هي الأهم".
 
وأضاف: "الدولة والشعب اللبناني مسؤولان عن تحمل عبء الصراع مع إسرائيل".
 
من جانبه، قال  نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في لبنان الشيخ علي الخطيب للرئيس عون: "املنا كبير بكم وثقتنا عالية بادائكم وما يهمنا الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وبناء الدولة".
 
وأضاف: "السلاح ليس مقدسا لدينا بل وحدة البلد وكرامة الشعب". 
 
وتابع قائلاً: "لم يكن ولن يكون لدينا مشروع سياسي خاص بل نحن وسائر اللبنانيين بحاجة للامان والاستقرار". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-01-14
08:32 | 2025-01-14
08:25 | 2025-01-14
08:01 | 2025-01-14
07:52 | 2025-01-14
07:32 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24