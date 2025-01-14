الرئيس عون: إذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون "لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً ولا وقت لتضييعه".

وفي كلمة له امام وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أضاف: "لا يجب وضع اية عراقيل في وجه تشكيل الحكومة".

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وتابع قليلاً: "علينا توجيه رسائل إيجابية الى الخارج بأن لبنان قادر على حكم نفسه وتنفيذ إعادة الاعمار بشفافية وبناء دولة ننادي بها جميعا".

وقال: "اذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره"، مشيراً إلى أن "ما حصل بالأمس عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة والمصلحة العامة هي الأهم".

وأضاف: "الدولة والشعب اللبناني مسؤولان عن تحمل عبء الصراع مع إسرائيل".

من جانبه، قال نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في لبنان الشيخ علي الخطيب للرئيس عون: "املنا كبير بكم وثقتنا عالية بادائكم وما يهمنا الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وبناء الدولة".

وأضاف: "السلاح ليس مقدسا لدينا بل وحدة البلد وكرامة الشعب".

وتابع قائلاً: "لم يكن ولن يكون لدينا مشروع سياسي خاص بل نحن وسائر اللبنانيين بحاجة للامان والاستقرار".