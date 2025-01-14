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لبنان

الإستشارات النيابيّة غير الملزمة... متى سيُجريها نواف سلام؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 08:01
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عُلِمَ أنّ الإستشارات النيابيّة غير الملزمة التي سيُجريها رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام في مجلس النواب ستُعقد غدّاً، وفق برنامج تُعدّه حاليّاً الأمانة العامة لمجلس النواب، وسيتمّ توزيعه في وقتٍ لاحقٍ اليوم.
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