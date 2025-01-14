الأمانة العامة لمجلس النواب تُحدّد مواعيد استشارات التأليف

أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، أنه بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف نواف سلام بتأليف الحكومة، ستجري استشارات التأليف في مجلس النواب في ساحة النجمة يوميّ الأربعاء والخميس الواقعين فيه 15 و16 كانون الثاني.

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