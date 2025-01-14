سلام بعد زيارته السنيورة: لا يمكنني إلا التنويه بتفاؤله

زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، ضمن جولته على رؤساء الحكومات السابقين.

Advertisement

وقال سلام: "أشكره على كلمته الطيبة وعلى ما زودني به من تجربة، ولا يمكنني إلا أن التنويه بتفاؤله".أما الرئيس السنيورة فرأى أن تكليف الرئيس سلام "خطوة نحو إعادة تكوين المؤسسات الدستورية"، مشددا على أن "لبنان يواجه تحديات وأزمات لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الوحدة الوطنية".وأكد أن "الفترة تتطلب إرادة حازمة وشجاعة في اتخاذ القرارات، وقدرة على القيادة".