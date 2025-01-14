حادث سير مروع في الضنية!

أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث سير وقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين بلدتي سير وبقرصونا في الضنية، نتيجة إصطدام سيارتين ببعضهما.



وعملت فرق إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة على إسعاف المصابين قبل نقلهما إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتقلي العلاج اللازم.

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