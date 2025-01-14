أهالي رميش يريدون وزيرا منهم داخل الحكومة.. إليكم هذه الرسالة!

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وأشارت الرسالة إلى الدور الوطني التاريخي لرميش وتضحياتها الكبيرة خلال الحرب، إلى جانب التزامها الثابت بالقيم الوطنية.وأعرب الموقعون عن استيائهم من غياب التمثيل النيابي المسيحي في قضاء بنت جبيل، رغم كون رميش من أكبر بلدات مطرانية صور المارونية من حيث العدد والأهمية.ودعا رئيس بلدية رميش، ميلاد فريد آلعلم، في الرسالة، إلى إنصاف البلدة بتأمين تمثيل وزاري يعكس مكانتها التاريخية والوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز مبدأ الشراكة الوطنية والتوازن في تمثيل المناطق والطوائف اللبنانية.