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لبنان

ماكرون في لبنان الجمعة.. وهذا ما قالته الرئاسة الفرنسية

Lebanon 24
14-01-2025 | 11:55
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أكّدت الرئاسة الفرنسية أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون سيزور لبنان نهار الجمعة.
 
ولفتت إلى أنّ "الحكومة المقبلة يجب أن تجمع لبنان بكل تنوعه".

أضافت:" ماكرون سيقف خلال زيارته إلى لبنان على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار".
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وتطلعت إلى تشكيل حكومة قوية في لبنان بأسرع وقت، مسيرة إلى أن ماكرون سيبحث عملية إعادة إعمار لبنان خلال زيارته.

في السياق، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه مارغو خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القيام بها الى لبنان يوم الجمعة المقبل، وعدد من المواضيع التي تهم البلدين.

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