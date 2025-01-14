Advertisement

لبنان

من داخل بلدتين في الجنوب.. الدفاع المدني ينتشل أشلاء 6 شهداء

Lebanon 24
14-01-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1306045-638724783935842241.jpg
Doc-P-1306045-638724783935842241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، اليوم الثلاثاء،  أن "عناصرها انتشلت أشلاء ٦ شهداء من طيرحرفا والخيام".

وقالت: "في إطار المهام الميدانية التي تنفذها فرق الإنقاذ التابعة لها، وبناء على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، استكملت فرق البحث والمسح عملياتها في بلدة طيرحرفا، حيث تمكنت اليوم من انتشال أشلاء بشرية يرجح أنها تعود لثلاثة شهداء".
Advertisement

وأشارت إلى أنه "تم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوص القانونية والمخبرية اللازمة، بما في ذلك فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد هوياتها من قبل الجهات المختصة".

وقالت: "تزامنا مع ذلك، وفي اليوم الثاني من الأسبوع الخامس لمواصلة عمليات البحث في موقع العدوان الإسرائيلي السابق على بلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية من انتشال أشلاء بشرية يرجح أنها تعود لثلاثة شهداء من الحي الشرقي. تم نقل الأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوص اللازمة، لتحديد هوياتهم من قبل الجهات المعنية".

وأكدت "استمرار تنفيذ مهامها في القرى والبلدات التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وفقا للخطط الموضوعة، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، إلى حين العثور على جميع المفقودين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:27 | 2025-01-14
18:20 | 2025-01-14
17:55 | 2025-01-14
17:30 | 2025-01-14
15:46 | 2025-01-14
15:35 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24