دياب يتلقى اتصالاً من الرئيس المكلف نواف سلام... إليكم ما دار بينهما

تلقى الرئيس حسان دياب، الموجود خارج لبنان، اتصالا هاتفيا من الرئيس المكلف نواف سلام.



وهنأ دياب الرئيس المكلف، متمنياً له التوفيق في مهمته، وتم الاتفاق على عقد لقاء بعد عودة الرئيس دياب إلى لبنان.

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