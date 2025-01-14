عن مشاركة الثنائي الشيعي في الاستشارات النيابية غير الملزمة.. هذا ما كُشف

كشفت معلومات "الجديد" عن أن الثنائي الشيعي قرر عدم المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الرئيس المكلف نواف سلام.



في سياق متصل، أفادت المصادر بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى نقاش حول أزمة الحكومة الراهنة.

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