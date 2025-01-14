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لبنان

عن مشاركة الثنائي الشيعي في الاستشارات النيابية غير الملزمة.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:18
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كشفت معلومات "الجديد" عن أن الثنائي الشيعي قرر عدم المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الرئيس المكلف نواف سلام.

في سياق متصل، أفادت المصادر بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث جرى نقاش حول أزمة الحكومة الراهنة.
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