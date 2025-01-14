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لبنان

غداً.. من سيزور الرئيس المكلف نواف سلام؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:29
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أجرى الرئيس المكلف نواف سلام اتصالا هاتفيا بالرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان.

وسيزور الرئيس سلام، صباح غد، الرئيس العماد ميشال عون في دارته.
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