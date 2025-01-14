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لبنان

الحلو باسم نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء هنأ سلام وهذا ما دعا إليه

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:51
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هنأ النقيب مارون الحلو باسم نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، الرئيس نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب الحكمة والبصيرة.

ومما جاء في بيان له:" إننا نؤمن بأنكم على قدر هذه المسؤولية الوطنية، خاصة في ظل ما يعانيه وطننا الحبيب من تحديات متعددة. لقد حمل خطاب فخامة الرئيس جوزاف عون في قسمه الرئاسي مبادئ الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات، التي تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أفضل.
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لهذا، نحن على ثقة بأن حكومتكم المرتقبة ستكون فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي يخدم مصلحة الشعب اللبناني، ونتمنى أن يكون اختياركم للوزراء مبنياً على الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة السياسية التي ارهقت البلاد واثقلت كاهل الشعب. المرحلة تتطلب فريق عمل متجانس ليعمل بروح المسؤولية والشفافية ويعزز الثقة مجدداً في مؤسسات الدولة ويعيد الأمل للبنانيين.

ونحن، في نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا بتصرفكم ودعماً لمساعيكم في إعادة بناء ما تهدم نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان وإطلاق مشاريع تساهم في نهضة البلاد.

ونتمنى لدولتكم التوفيق في هذه المهمة الجليلة وأن يعينكم الله على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في حياة مستقرة وامنة".
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