رسمياً.. نواف سلام يستقيل من عضوية محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، أن القاضي نواف سلام رئيس المحكمة يستقيل من عضوية المحكمة اعتبارًا من 14 كانون الثاني 2025.



أضافت: "كان من المقرر أن تنتهي فترة نواف سلام بصفته عضوا بالمحكمة ورئيسا لها في 5 شباط 2027 ولكن انشغاله برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة غير الأمور".

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