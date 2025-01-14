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لبنان

رسمياً.. نواف سلام يستقيل من عضوية محكمة العدل الدولية

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:06
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أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، أن القاضي نواف سلام رئيس المحكمة يستقيل من عضوية المحكمة اعتبارًا من 14 كانون الثاني 2025. 

أضافت: "كان من المقرر أن تنتهي فترة نواف سلام بصفته عضوا بالمحكمة ورئيسا لها في 5 شباط 2027 ولكن انشغاله برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة غير الأمور". 
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