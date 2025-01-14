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لبنان

وفد "أمل" و"حزب الله" يشكر بهية الحريري على استضافتها النازحين خلال العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:56
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استقبلت السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون، اليوم، وفداً مشتركاً من حركة "أمل" و"حزب الله" في منطقة صيدا.

وقدم الوفد بإسم الحركة والحزب الشكر والتقدير للسيدة الحريري على "دورها الكبير وجهودها في تأمين استضافة المدينة لأبناء المدن والبلدات والقرى الجنوبية الذين نزحوا خلال العدوان الإسرائيلي وفي السهر على توفير ظروف الإقامة الكريمة لهم من مختلف جوانبها بالتعاون مع البلدية والجهات الرسمية والأهلية المعنية"، منوهين في هذا السياق "بالعمل الإغاثي والمتابعة اللوجستية اليومية للأخوة في تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب وشبابه ومتطوعيه".
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ورحبت الحريري بالوفد ، معتبرة أنه "ليس جديداً على صيدا ان تحتضن كل الجنوب، فهي عاصمته وستبقى تفتح بيوتها وقلوبها لكل أهله ولكل اللبنانيين"،  وقالت: لا شكر على واجب، ونحن قمنا بما نعتبره واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أهلنا وأخوتنا ".

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