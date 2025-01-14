الجيش تدخل.. إشكال وإطلاق نار في أبي سمراء

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال في منطقة أبي سمراء أمام دار الزهراء بين عدد من الشبان، تطور لاحقاً إلى إطلاق نار في الهواء من مسدس حربي من قبل المدعو "ب.ي"، الذي لاذ بالفرار دون تسجيل إصابات.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعناصر المخابرات إلى المكان حيث عملوا على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع.