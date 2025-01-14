نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان: لتشكيل حكومة اختصاصيين

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وهنأ كورديان باسمه وباسم النقابة بتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة القاضي نواف سلام، معتبرا أنه "اختيار وطني لرجل عادل وابن عائلة عريقة وكريمة وتاريخها نظيف ومشرف".وقال: "إن تسميته جاءت من خارج الطبقة السياسية الحالية، وهو سيؤدي دورا بارزا في إعادة تنظيم مؤسسات الدولة كافة وتفعيلها".وأثنى على "كلام الرئيس سلام في بعبدا"، داعيا القوى السياسية إلى "التعاون الجاد من أجل تسهيل مهمة الرئيس المكلف للنهوض اقتصاديا ومعيشيا".