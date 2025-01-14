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لبنان

نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان: لتشكيل حكومة اختصاصيين

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:25
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طالب نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان بـ"تشكيل حكومة اختصاصيين، خصوصا في وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد وبالعمل من أجل إنقاذ ما تبقى من البلد، الدي خسر من الطاقات الاقتصادية أكثر من 50 في المئة في السنوات الماضية".
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وهنأ كورديان باسمه وباسم النقابة بتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة القاضي نواف سلام، معتبرا أنه "اختيار وطني لرجل عادل وابن عائلة عريقة وكريمة وتاريخها نظيف ومشرف".

وقال: "إن تسميته جاءت من خارج الطبقة السياسية الحالية، وهو سيؤدي دورا بارزا في إعادة تنظيم مؤسسات الدولة كافة وتفعيلها". 

وأثنى على "كلام الرئيس سلام في بعبدا"، داعيا القوى السياسية إلى "التعاون الجاد من أجل تسهيل مهمة الرئيس المكلف للنهوض اقتصاديا ومعيشيا".
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