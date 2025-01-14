صيغتان.. كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة؟

Advertisement

أفادت معلومات "الجديد" عن أن اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام في بعبدا اتسم بالإيجابية، رغم استياء بري من بعض التفاصيل.مصادر مطلعة على اللقاء أكدت أن بري أشاد بخطاب سلام، معتبرًا إياه "ممتازًا"، لكنه شدد على ضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة.وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، كشفت المعلومات عن توجه لتطبيق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. أما بالنسبة لشكل الحكومة، فتتأرجح النقاشات بين صيغة تتألف من 24 وزيرًا متخصصًا وغير حزبيين، وأخرى تضم 30 وزيرًا، بينهم 24 تكنوقراط و6 سياسيين. (الجديد)