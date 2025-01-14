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لبنان

منذ وقف إطلاق النار.. كم مرة خرقت إسرائيل الاتفاق؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:06
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ارتكب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 17 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 49 يوما إلى 521 خرقا، حسب الاناضول.

وتركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، اليوم، في العاصمة بيروت، وقضاءي بنت جبيل ومرجعيون بمحافظة النبطية.
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وشملت الخروقات توغلات بمناطق، وتفجيرات واقتحامات لمنازل، وغارات بمسيرات، وقطع طرق، وعمليات تمشيط بأسلحة رشاشة، وإلقاء قنابل صوتية.

ففي بيروت وضاحيتها الجنوبية، رُصد تحليق لطيران مسيّر إسرائيلي على علو منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، توغل الجيش الإسرائيلي بمنطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، حيث قام بمداهمة واقتحام منازل سكنية وبعثرة وتخريب محتوياتها.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي 3 موجات من عمليات نسف المنازل وسط البلدة ذاتها، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. (الاناضول)

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