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لبنان

البخاري بعد لقائه سويف: نأمل ان يعود لبنان إلى دوره الريادي

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:18
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التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، دار المطرانية المارونية في طرابلس، والتقى رئيس أساقفتها المطران يوسف سويف بحضور المونسنيور ماريو ماضي، والخوري جو رزق الله.
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ووضع  البخاري الزيارة في إطار "التهنئة بالأعياد، وبالمرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان التي نأمل فيها ان يعود لبنان إلى دوره الريادي الذي كنا نتغنى به، ان الإرادة الوطنية الجامعة، والنضج الذي شهدناهما مؤخراً، اسفرا عن انطلاق مرحلة جديدة، نأمل ان تحمل معها كل الخير على لبنان".

واعتبر "ان خيار المملكة الاستراتيجي هو السلام، وان رؤية المملكة في هذا الاتجاه بدأت تثمر في المنطقة".
 
آملا ان "يستمر التواصل مع دار المطرانية و الابرشية من اجل خير المدينة. ووجه دعوة للمطران سويف لزيارة السفارة السعودية "بيتكم الثاني"، 

من جهته، رحب المطران سويف "بالضيف الكريم في دار المطرانية المارونية في طرابلس" وقال: "ان زيارتكم إلى طرابلس عزيزة جداً" . شاكراً اياه على زيارته، وعلى "اهتمام المملكة الدائم بلبنان وشعبه". 
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