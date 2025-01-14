خبر جديد عن الدولار.. لماذا لم ينخفض سعر الصرف؟

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وعلى عكس ما هو متوقع، فقد بقي سعر الصرف على حاله، على الرغم من حصول الصيارفة على كميات كبيرة جدًا من الدولارات.وحسب مصدر اقتصادي، أشار لـ"لبنان24" إلى أنّه ما حصل قبل أيام يؤكّد أن العدد الاكبر من الشعب اللبناني لا يزال يخزن كميات وفيرة من الدولار داخل المنازل، وأغلبهم لا يخزنون الليرة، وعليه كانوا مضطرين إلى التخلي عن الدولار الذي يملكونه، وفور البدء بعمليات التصريف ارتفع، حسب المصدر، وبشكل تلقائي العرض على الدولار لأن الطلب على الليرة مرتفع.ويلفت المصدر إلى أنّه في حال لم يتم امتصاص الدولار من السوق سينخفض سعر الليرة معه بشكل تلقائي أيضا، إلا أنّ هذا ما لم يحصل عندما بدأ المواطنون بتصريف الدولار، إذ أشار المصدر إلى أنّ المصرف المركزي تلقف هذه الفورة الكبيرة وقام هو بشكل فوري بأخذ الدولار الذي طرح في السوق، والذي تقدّره الارقام بعشرات الملايين من الدولار وأضافهم إلى الاحتياط.وأكّد المصدر أنّ الصراف الذي صرّف الدولار وبدّله بالليرة لم يتأثر ابدًا إذ أعاد المصرف المركزي إليه الليرة اللبنانية، كما ولم يكن هناك أي فائض بالدولار، لذلك بقيت الأسعار على ما هي عليه.