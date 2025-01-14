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لبنان
جريمة قتل مروعة في الضبية داخل معرض للسيارات.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
14-01-2025
|
14:59
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وقعت منذ قليل جريمة قتل في الضبية مقابل الـ"ABC" في معرض سيارات "Elegance"، حيث دخل احد الأشخاص إلى المعرض بحجة شراء سيارة من نوع "جي كلاس" وأثناء فحصها مع صاحب المعرض المدعو "ج.ر" أقدم المجهول على اطلاق النار باتجاهه أصيب على أثرها برصاصة برأسه أردته قتيلا على الفور، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقد استقل المجهول الـ "جي كلاس" وفر الى جهة مجهولة.
على الفور حضرت الأجهزة الأمنية وشعبة المعلومات ودورية من المخابرات الى المكان وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل جار على تعقب "المجرم" تمهيدا لتوقيفه، في حين عمل الصليب الأحمر على نقل الجثة الى مستشفى "ابو جودة".
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