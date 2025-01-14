Advertisement

إذا كان المسار الدستوري قد أتى الخميس بالعماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية بقوة تفاهمات مسبقة وإذا كانت الإستشارات النيابية الملزمة التي جرت الإثنين في القصر الجمهوري قد أفضت إلى تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من خارج سياق هذه التفاهمات فإن العين الآن على رحلة التأليف انطلاقا من الإستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف في مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس.وبين ملزمة وغير ملزمة فإن العبرة تكمن في تجاوز المطبات الماثلة في طريق تأليف الحكومة ولا سيما لناحية مراعاة العنصر الميثاقي أولا وثانيا وأحد عشر كوكبا.وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة في هذا الشأن تواصلت الخطوات الإجرائية فعقد اليوم اجتماع في قصر بعبدا بدأ ثنائيا بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب قبل أن يتحول ثلاثيا بانضمام الرئيس المكلف إليه.لدى خروجه من القصر الجمهوري حرص سلام على تلاوة بيان رد فيه على بعض الهواجس التي أصغى إليها أمس قائلا: لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والتفاهم والشراكة الوطنية ومضيفا: يداي ممدودتان للجميع من أجل المشاركة في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار.الرئيس المكلف أكد أن إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع وبيروت ليست وعدا بل إلتزام قائلا إن هذا يتطلب العمل الجاد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب العدو من آخر شبر من الأراضي اللبنانية.وإذ قال إنه كان لكل منا رهان على خارج ما شدد سلام على أن الرهان الصحيح هو على وحدتنا وتعاوننا فلنراهن على بعضنا البعض.وإلى بعبدا حضر وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للتهنئة حيث أكد أمامه الرئيس عون أنه إذا انكسر مكون ينكسر لبنان كله معتبرا أن المصلحة العامة هي الأهم.إلى ذلك تواصلت رسائل الدعم الخارجي للترتيبات الجديدة في لبنان ورأت وزارة الخارجية الفرنسية أن تعيين نواف سلام عقب انتخاب الرئيس جوزاف عون يشكل فسحة أمل جديدة للبنان وتمنت تأليف حكومة قادرة على توحيد لبنان في أوجه تنوعه كافة.كما رحب بتكليف سلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تردد أنه سيزور لبنان يوم الجمعة المقبل. كما يقصد لبنان السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.إقليميا تبرز المؤشرات المتزايدة لاقتراب إبرام اتفاق هدنة في غزة في مهلة يتطلع الأميركيون إلى أن لا تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي.وتشهد الدوحة اليوم اجتماعا للمفاوضين لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة وقف إطلاق النار.وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأنه إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة فمن الممكن إعلان الصفقة اليوم.=======الصورة الثلاثية في قصر بعبدا اليوم كانت مميزة.فاللبنانيون اشتاقوا الى مشهد يجمع أركان الدولة الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ولو كان الاخير مكلفا، ولم يشكل حكومته بعد.توازيا، الانظار ستتوجه غدا وبعد غد الى مجلس النواب لمعرفة كيف ستجرى الاستشارات التي يجريها نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الاولى.والسؤال الاساسي المطروح : هل يشارك ثنائي امل - حزب الله في الاستشارات ام سيقاطعها، ما يضع عراقيل امام تأليف الحكومة؟حتى الان لا جواب نهائيا بعد، لان الثنائي سيعقد الليلة اجتماعا لاتخاذ قراره النهائي، علما ان الاتصالات ستتواصل وقد تستمر حتى ساعات الفجر الاولى، وهي على الارجح ستؤدي الى اتخاذ قرار بالمشاركة.وقد عزز الاجواء الايجابية تأكيد الرئيس عون امام وفد برئاسة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى انه اذ انكسر مكون من المكونات اللبنانية ينكسر لبنان باسره، في حين اعلن رئيس الحكومة المكلف من قصر بعبدا انه ليس من اهل الاقصاء والاستبعاد وان يديه ممدودتان الى الجميع.فهل يستجيب الثنائي امل - حزب الله للدعوتين الصريحتين والواضحتين، فيتلقف الايدي الممدودة ويشارك في عملية الانقاذ؟في هذا الوقت المواكبة الخارجية لعملية انقاذ لبنان مستمرة. فالجمعة يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وفي اليوم التالي يصل الامين العام للامم المتحدة، و الزيارتان تصبان في مصلحة دعم لبنان والجهود المبذولة لاخراجه من ازماته.البداية من ثلاثية عون - بري - سلام في بعبدا: فطريق العهد سالكة و"الثنائي" سيشارك مبدئيا.=======لن ينجلي غبار الامس بالكلام والوعود، بل بالممارسات الحقيقية التي تصدق الاقوال التي تبدو منفتحة منذ الساعات الاولى للعهد الجديد. فبين لازمتي الصفحة الجديدة واليد الممدودة امتدت ساعات المشاورات ومحطات الحراك للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولا من أهل الإستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنية – قال الرئيس المكلف من قصر بعبدا على مسمع الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، مادا يديه للجميع كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش كما قال.اما اعادة اعمار ما دمره العدوان الصهيوني فوعد والتزام كما اشار الرئيس سلام. وعناوين الحكومة التي رفعها حلم كل لبناني من تثبيت فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن والتقدم، والتمسك باولوية اصلاح المؤسسات وبسط سلطة الدولة وبناء اقتصاد منتج وتطبيق اللامركزية الادارية، وغيرها الكثير من العناوين.هي العناوين التي حملها خطاب القسم للرئيس عون، وجددها اليوم امام نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق له، مرفقا حديثه بالتأكيد ان فرصا كبيرة حاضرة يجب استغلالها ولا يجب وضع عراقيل امام تشكيل الحكومة، مكررا لازمة لقاءاته مع الجميع بانه اذا انكسر مكون سينكسر لبنان بأسره.وفيما تستمر الخطوات الدستورية لمسار التكليف، باستشارات غير ملزمة لرئيس الحكومة مع الكتل النيابية، على ان يسمع خلالها الرئيس سلام واضح الكلام، وعلى اساسها يرسم المشهد لما هو قادم من الايام.في الايام الفلسطينية آمال بان ينتج الصبر نصرا على عنجهية العدو فيوقف حرب الابادة الممتدة لاكثر من سنة ومئة يوم، لم يستطع خلالها العدو رغم كل التدمير والتجزير ان ينتج حلا الا بتبادل الاسرى والانسحاب من غزة. اتفاق تكتب آخر احرفه وفق ما تشي تصريحات الوسطاء وما يقوله الاميركي ويردده الصهيوني.=======كلام واعد وواقعي توجه به إلى اللبنانيين اليوم من قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الذي يجري استشاراته النيابية غدا وبعد غد، بعد أن يستكمل زياراته البروتوكولية لرؤساء الحكومة السابقين التي بدأها اليوم، بزيارة يقوم بها صباح الغد الى الرابية، حيث يلتقي الرئيس العماد ميشال عون.وفي غضون ذلك، يترقب اللبنانيون مصير تأليف الحكومة وسبل معالجة الاعتراض الشيعي على التكليف، في وقت تسري معلومات غير مؤكدة عن اتجاه نواب حزب الله وحركة أمل إلى مقاطعة استشارات المجلس النيابي غدا، بعدما كان سلام شدد على صفته غير الإقصائية معلنا أن يديه ممدودتان للتعاون مع الجميع.أما التيار الوطني الحر الذي طوى صفحة الاستحقاق الرئاسي، فجدد اليوم وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية والعهد ودعمه لتنفيذ خطاب القسم بكل ما تضمنه من وعود تقع في صلب البرنامج السياسي للتيار.كما بارك لرئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام، متمنيا تشكيل حكومة إصلاحية تتعاون مع رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب القسم والبرنامج الإنقاذي المطلوب.ولفت بيان أصدره التيار إثر الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي الى أنه ناقش موضوع تشكيل الحكومة، معلنا وقوفه الى جانب رئيس الحكومة ومساعدته في الاستشارات التي يجريها لتأليف الحكومة بمعايير العدالة والكفاءة والنجاح. كما اشاد التيار بما ورد في كلمة سلام وخاصة لناحية الالتزام بالدستور وإنجاز الإصلاح وتطبيق اللامركزية الإدارية.وذكر بكلام رئيسه النائب جبران باسيل، لناحية ألا أعداء ولا حلفاء للتيار في الداخل اللبناني، فهو تيار مستقل ومتحرر من أي التزامات سوى تلك المتخذة تجاه أنصار التيار والمصلحة الوطنية العليا. وجزم التيار بأنه ماض في الإنفتاح على الجميع في إطار قناعاته الوطنية.=======أكثر من عهد جديد... نهج جديد وروحية جديدة ربما اللبنانيون لم يعتادوا عليها، فجاءت المفاجآت على شكل صدمات.أولى المفاجآت من الرئيس المكلف نواف سلام الذي يبدو أنه كتب تصريحه الأول في الطائرة التي أقلته من لاهاي إلى بيروت، ومن على علو آلاف الأقدام كتب الرد على النائب محمد رعد من دون أن يسميه، فقال: "لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولا من أهل الإستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنية ويداي ممدودتان للجميع".لم يكتف الرئيس المكلف بالرد على حزب الله بل حاكى الناس و"حك" على جرحهم، فخاطبهم قائلا: "علينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم"... ووضع الرئيس المكلف يده على أعقد قضية في الدولة: "آن الأوان ل"نفض" الإدارة التي قامت على الزبائنية".كلام الرئيس المكلف يبدو أنه draft البيان الوزاري، وما ظهر منه لا يحتمل أي اعتراض من أحد, وسيكون النواب في وضع حرج في حال الاعتراض عليه.حتى أن ما حكي عن امتعاض من ثنائي أمل حزب الله , ومحاولة تعميمه على امتعاض شيعي، جرى امتصاص محاولة توسيعه من خلال وفد المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي زار بعبدا وكلام نائب رئيس المجلس عن تأييد خطاب القسم.الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب في ساحة النجمة تبدأ العاشرة من قبل ظهر غد، وتنتهي السادسة والنصف من بعد غد الخميس.بحسب الجدول، فإن آخر كتلتين في الاستشارات كانتا كتلة التنمية والتحرير ثم كتلة الوفاء للمقاومة، لكن الرئيس نبيه بري أبلغ الرئيس المكلف أن الكتلتين لن تشاركا في الاستشارات. إلا أن مصادر مطلعة تحدثت لاحقا عن مساع لثني الكتلتين عن قرارهما.وهذا المساء، تلقى الرئيس بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.=======