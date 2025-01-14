المتقاعدون في التعليم الأساسي: لإعادة صياغة مطالب الأساتذة

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وجرى في اللقاء استعراض لآخر المستجدات على صعيد مطالب الأساتذة، إضافة الى المهام والتوجهات، تجديد البطاقات، وجمع الاشتراكات.كما وتم الاتفاق على إطلاق أوسع اتصالات للتعريف بالرابطة، ومضاعفة الانتساب اليها.وجاء في البيان أيضا: "بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة وبداية العهد الجديد، اتُفق على التحضير لإعادة صياغة مطالب الأساتذة والجهوزية لمواجهة أي منحى تهميشي لمطالبهم. وجرى التركيز على مطلبين أساسيَين، هما سلسلة رواتب جديدة، تعيد كامل ما نُهب منا من قيمة رواتبهم. وتعزيز وتطوير عمل تعاونية موظفي الدولة وتحسين خدماتها وتقديماتها... إضافة الى توصيات بالاهتمام بكبار السن من الأساتذة المتقاعدين والنشاطات الاجتماعية والثقافية".