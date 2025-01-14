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لبنان

المهمّة مستمرّة

Lebanon 24
14-01-2025 | 17:30
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حسب أوساط دبلوماسية، فإن مهمة سفراء الخماسية مستمرة لمواكبة تنفيذ القرار 1701 وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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