المهمّة مستمرّة

حسب أوساط دبلوماسية، فإن مهمة سفراء الخماسية مستمرة لمواكبة تنفيذ القرار 1701 وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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