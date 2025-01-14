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لبنان

بوشيكيان: الرئيس ميقاتي كان يستحقّ إعادة تكليفه بتأليف حكومة العهد الأولى

Lebanon 24
14-01-2025 | 18:20
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رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان أنّه "وبغضّ النظر عمّا يكتنزه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام من سمعة طيبة وحميدة، ومن دور قضائي دولي يفتخر به لبنان واللبنانيون، الا أن الرئيس نجيب ميقاتي كان يستحق إعادة تكليفه بتأليف حكومة العهد الأولى، نظراً إلى خبراته في قيادة السلطة التنفيذية، ولنجاحه خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة، في إدارة الانهيار النقدي والاقتصادي وفرملة انحدار البلاد باتجاه نقطة الارتطام الكبير".
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وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "ما كنت بالأساس لأسمّي الرئيس ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة، لولا ثقتي كوزير شاهد عيان في الحكومة بقدراته وحنكته في إدارة البلاد وإخراجها بأقل أضرار ممكنة من المرحلة القاتمة التي انطلقت شرارتها من بوابة الانهيار المالي والاقتصادي، قبل تكليفه في 23 حزيران 2022 والتي رافقت عمر ولايته نتيجة الشغور الرئاسي والحرب الإسرائيلية على لبنان".
وتابع: "لم تتمكن حكومة تصريف الأعمال من تنفيذ خطتها الاقتصادية بسبب انعدام الثقة والتوافق السياسي وقتذاك بين مكونات السلطة التشريعية، ناهيك عن أن حكومة تصريف الأعمال تألفت في عهد الرئيس السابق ميشال عون وتحكمت بمسارها ظروف سياسية قاهرة مختلفة الأوجه، أهمها الانقسامات الحادة والشغور الرئاسي والحرب الإسرائيلية على لبنان وما نتج عن هذه الحرب من ويلات ومآس، وهي ظروف لا نتمنى عودتها".
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