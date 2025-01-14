بري بكَّرَ بالخلاف مع عون؟

13
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري بكَّرَ بالخلاف مع عون؟
Lebanon 24
14-01-2025
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يرى مصدر سياسي ان العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، شهدت توترا ملحوظا بينهما، منذ طرح اسم قائد الجيش، كمرشح جدي يتقدم على غيره من المرشحين القلائل، للرئاسة، فيما كان بري يتذرع امام كل المتسائلين والمطالبين بترشيح عون، من الداخل او المبعوثين العرب والاجانب، بأن ترشيحه يتطلب تعديلا دستوريا، ليس ممكنا في الوقت الحاضر، بسبب تعذر اجراء التعديل المطلوب لذلك، ما أعطى انطباعا واضحا، بأن رئيس المجلس، لا يحبذ ترشيح عون، ويهدف من وراء التذرع بالتعديل الدستوري، لقطع الطريق على ترشيحه، لافساح المجال واسعا امام احد المرشحين، الذين يرتاح لهم شخصيا، وتامين فوزه بالرئاسة.
Advertisement
ويشير المصدر الى ان التوتر في العلاقة بين بري وعون، استمر بوتيرة مرتفعة، عندما توسع مناخ ترشيح قائد الجيش اللبناني للرئاسة، من الداخل والخارج، وأصبح من المستحيل الاعتراض عليه.
لم يتوقف الامر عند هذا الحد، وإنما زاد الطين بلّة، عندما فشل الثنائي الشيعي، وحلفاؤهما، باعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة مرة جديدة.
ومن وجهة نظر المصدر ان هناك واقعا سلطويا جديدا بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وتسمية رئيس جديد للحكومة، ما يتطلب فتح صفحة جديدة بين الرؤساء الثلاثة، وارساء أسس تشكيل الحكومة الجديدة، يتمثل فيها كل الاطراف السياسيين، وتوفير كل مقومات النهوض واعادة اطلاق عجلة الدولة من جديد، لان البديل، يزيد من الخلافات والتباعد، ويعيق انطلاقة العهد الجديد.ويعتبر المصدر انه كان الاجدى برئيس المجلس النيابي نبيه بري اختصار الخلاف والتباين مع قائد الجيش، منذ البداية بعد توافر كل مقومات انتخابه محليا وعربيا ودوليا، واختصار انتخابه من الدوره الاولى، وليس بدورتين متتاليتين كما حصل، لقطع الطريق على كل ما تردد عن شروط ومطالب عاليهالسقف وضعها رئيس المجلس، وتفاديا لمزيد من التوتر بالعلاقة بينهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها خانها مع أقرب صديقاتها.. ياسمين صبري "مهووسة نظافة"!
Lebanon 24
زوجها خانها مع أقرب صديقاتها.. ياسمين صبري "مهووسة نظافة"!
01:50 | 2025-01-14
14/01/2025 01:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما يحدث داخل قصر بعبدا
08:25 | 2025-01-14
14/01/2025 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حذفت صوراً تجمعهما.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته الإعلامية يتصدر ما حقيقته؟ (صورة)
Lebanon 24
حذفت صوراً تجمعهما.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته الإعلامية يتصدر ما حقيقته؟ (صورة)
04:41 | 2025-01-14
14/01/2025 04:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
Lebanon 24
تفاصيل الطقس... متى ستعود الأمطار؟
06:28 | 2025-01-14
14/01/2025 06:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
11:30 | 2025-01-14
14/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
22:55 | 2025-01-14
غوتيريش في لبنان ليومين ويرأس اجتماع لجنة وقف النار في الناقورة
22:47 | 2025-01-14
حكومة الاختصاصيين: لكل 4 نواب وزير غير حزبي
22:42 | 2025-01-14
أولويات العهد...الودائع، اليوروبوندز والمالية العامة
22:33 | 2025-01-14
مرشحون لخلافة عون في قيادة الجيش
22:32 | 2025-01-14
"الثنائي" يشارك في الحكومة وفق اتفاقه مع عون؟
22:18 | 2025-01-14
أي خلفيات للحوادث على الحدود مع سوريا؟
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 08:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 08:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 08:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24