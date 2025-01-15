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لبنان

بعد منتصف الليل... هذا ما قام به العدو في عدد من بلدات الجنوب

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:17
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عمد العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل، الى تفجير منازل وتجريف الطرق في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس.

كما نفذ عملية نسف في بلدة مركبا في قضاء مرجعيون.
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