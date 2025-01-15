باسيل يحاول تعزيز حضوره

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قالت مصادر مطلعة ان ما حصل خلال الاستشارات النيابية الملزمة انقذ "التيار الوطني الحر" سياسيا بعد ان كاد المشهد الجديد يضعه في موقع صعب للغاية خصوصا بانتخاب الرئيس جوزيف عون.وبحسب المصادر فإن ترجيح كتلة باسيل لكفة نواف سلام لن يكون الدور الاخير الذي تلعبه هذه الكتلة، اذ ان جلسة الثقة النيابية ستظهر "التيار" مجددا بوصفه "بيضة القبان".وترى المصادر ان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل يعمل على اتخاذ مواقف يستطيع تسويقها سياسيا لتعزيز حصته اولا وحضوره السياسي ثانيا قبل الانتخابات النيابية المقبلة.