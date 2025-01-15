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لبنان

بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:27
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تمكنت الأجهزة الأمنية في أقل من 4 ساعات، من توقيف المدعو علي حسن عون (مواليد 2005) من بلدة شبريحا - جنوب لبنان، الذي أقدم على قتل الشاب جورج روكز داخل معرض السيارات الخاص به في ضبية مساء أمس، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
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وبحسب المعلومات، سرق الجاني بعدما ارتكب جريمته، سيارة مرسيدس من نوع "جي كلاس" قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة. وبنتيجة جهود ميدانية واستعلامية مشتركة بين شعبة المعلومات واستقصاء الجنوب، تم نصب كمين محكم له في إحدى البلدات الجنوبية، حيث ألقي القبض عليه، وتم تسليمه إلى فصيلة أنطلياس لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 
 
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