الرئيس جوزاف عون استقبل مولوي وسليم

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الاوضاع الامنية وشؤون وزارته.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم وعرض معه للاوضاع العامة والشؤون الامنية.