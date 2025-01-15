ضاهر: هذه فرصة للبلد فلا تضيّعوها بالمحاصصة

كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "إكس": "الأفضل، في هذه المرحلة، أن تُشكَّل حكومة اختصاصيّين وأصحاب كفاءة لا يخرج فيها وزير من الجلسة ليسأل رئيس حزبه قبل أن يصوّت، ولا يمنح الأولويّة لحسابات زعيمه قبل مصلحة الوطن، ولا يحوّل وزارته إلى باب للخدمات قبل الانتخابات. هذه فرصة للبلد، فلا تضيّعوها بالمحاصصة".

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