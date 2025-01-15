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لبنان

ضاهر: هذه فرصة للبلد فلا تضيّعوها بالمحاصصة

Lebanon 24
15-01-2025 | 02:05
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كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "إكس": "الأفضل، في هذه المرحلة، أن تُشكَّل حكومة اختصاصيّين وأصحاب كفاءة لا يخرج فيها وزير من الجلسة ليسأل رئيس حزبه قبل أن يصوّت، ولا يمنح الأولويّة لحسابات زعيمه قبل مصلحة الوطن، ولا يحوّل وزارته إلى باب للخدمات قبل الانتخابات. هذه فرصة للبلد، فلا تضيّعوها بالمحاصصة".
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