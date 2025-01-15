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لبنان
"أوتيل ديو": تعيين البروفسور عصمت غانم رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال
Lebanon 24
15-01-2025
|
02:23
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أعلنت إدارة مستشفى "أوتيل ديو" في بيان، أنه تم تعيين البروفسور عصمت غانم رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال.
وأشارت الى أنه "بفضل خبرته الواسعة التي تحظى بسمعة دولية مرموقة، تم انتخاب البروفسور غانم، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى أوتيل ديو دي فرانس وشبكته الاستشفائية ورئيس قسم جراحة العظام في جامعة القديس يوسف، رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال (SOFOP) ، ليُصبح أول طبيب غير فرنسي يتولى هذا المنصب في تاريخ الجمعية".
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وأوضحت أن "هذا التعيين يعكس الاعتراف العالمي الواسع بمسيرته المهنية الاستثنائية ويضيف إلى وطننا لبنان سببًا آخر للأمل في مستقبل أفضل".
ولفتت الى أن "البروفسور غانم كرّس مسيرته لجراحة العظام، لا سيما في معالجة الأمراض المعقّدة لدى الأطفال. إن التزامه العميق الابتكار الطبي، بالإضافة إلى جهوده المستمرّة في البحث العلمي وتدريب الجراحين الشباب، قد أكسبه تقديرًا عالميًا غير مسبوق في المجتمع الطبّي الوطني والدولي".
تأسست الجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال (SOFOP) في فرنسا منذ 48 عامًا، حيث متخصصين من كل أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التميّز في رعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل عظمية. وتحت قيادته، ستفتح الجمعية آفاقًا جديدة على الصعيد الدولي، مما يعزز من تبادل الخبرات والشراكات الطبية على مستوى العالم.
وهنأ "المجتمع الطبي والتمريضي في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وشبكته الاستشفائية، بالإضافة إلى جامعة القديس يوسف، البروفسور غانم بهذا التعيين ويعبّرون عن تمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الجديدة".
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