Advertisement

لبنان

"أوتيل ديو": تعيين البروفسور عصمت غانم رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال

Lebanon 24
15-01-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1306277-638725299016737737.jpg
Doc-P-1306277-638725299016737737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة مستشفى "أوتيل ديو" في بيان، أنه تم تعيين البروفسور عصمت غانم رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال.

وأشارت الى أنه "بفضل خبرته الواسعة التي تحظى بسمعة دولية مرموقة، تم انتخاب البروفسور غانم، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى أوتيل ديو دي فرانس وشبكته الاستشفائية ورئيس قسم جراحة العظام في جامعة القديس يوسف، رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال (SOFOP) ، ليُصبح أول طبيب غير فرنسي يتولى هذا المنصب في تاريخ الجمعية".
Advertisement

وأوضحت أن "هذا التعيين يعكس الاعتراف العالمي الواسع بمسيرته المهنية الاستثنائية ويضيف إلى وطننا لبنان سببًا آخر للأمل في مستقبل أفضل".

ولفتت الى أن "البروفسور غانم كرّس مسيرته لجراحة العظام، لا سيما في معالجة الأمراض المعقّدة لدى الأطفال. إن التزامه العميق الابتكار الطبي، بالإضافة إلى جهوده المستمرّة في البحث العلمي وتدريب الجراحين الشباب، قد أكسبه تقديرًا عالميًا غير مسبوق في المجتمع الطبّي الوطني والدولي".

تأسست الجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال (SOFOP) في فرنسا منذ 48 عامًا، حيث متخصصين من كل أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التميّز في رعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل عظمية. وتحت قيادته، ستفتح الجمعية آفاقًا جديدة على الصعيد الدولي، مما يعزز من تبادل الخبرات والشراكات الطبية على مستوى العالم.

وهنأ "المجتمع الطبي والتمريضي في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وشبكته الاستشفائية، بالإضافة إلى جامعة القديس يوسف، البروفسور غانم بهذا التعيين ويعبّرون عن تمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الجديدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:49 | 2025-01-15
04:30 | 2025-01-15
04:23 | 2025-01-15
04:14 | 2025-01-15
04:07 | 2025-01-15
04:06 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24