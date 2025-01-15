جرادة: نجاح الحكومة رهن بنهجها لا بشكلها والمطالب واضحة

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شدد النائب الياس جرادة على أن "الاهم من شكل الحكومة هو النهج الذي يجب أن يكون قائماً على المحاسبة والشفافية واستقلالية القضاء وليس المحاصصة، فنجاح الحكومة رهن بنهجها وليس بشكلها" آملا "ولادة سريعة للحكومة من دون تسرع في الخطوات".واوضح في حديث لـ "صوت كل لبنان" أن "المطالب واضحة، فنحن نريد دولة الدستور والشفافية وطمأنة اللبنانيين بهواجسهم وهمومهم الامنية جنوبا وضرورة استكمال انسحاب اسرائيل وتحصين الحدود وعودة المواطنين، وهمومهم المعيشية عبر استعادة اموال المودعين واعادة الثقة بلبنان والاقتصاد اللبناني".وبالنسبة إلى الموقف المبدئي للثنائي "أمل" - "حزب الله" في مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة، قال : "لا نتمنى ذلك وسنعمل إلى تذليله وكلنا ثقة برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف لطمأنة الطائفة الشيعية الشريكة بالوطن والابتعاد عن اي خطاب تشنج ومنطق منتصر ومهزوم".