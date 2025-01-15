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لبنان
بالصورة: تعيين رؤساء وأعضاء "المحكمة العسكرية" الدائمة لعام 2025
Lebanon 24
15-01-2025
|
03:21
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أصدر وزير الدفاع موريس سليم قراراً بتعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة لعام 2025 (الهيئة الأساسية والهيئتين الإحتياطيتين). التفاصيل في الصورة المرفقة:
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