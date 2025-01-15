ميشال عون التقى نواف سلام: نتمنى لك التوفيق والنجاح

استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية دولة رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام، وتمّ خلال اللقاء التداول في الأوضاع الراهنة والتحديّات التي تواجه لبنان.

وقد أشاد الرئيس عون بكلمة دولة الرئيس سلام التي ألقاها في القصر الجمهوري إثر تكليفه برئاسة الحكومة، وأعرب عن تأييده لمضمونها، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

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