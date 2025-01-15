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لبنان

وضاح الصادق يهاجم زملاءه: "في نواب كذابين"

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:31
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قال النائب وضاح صادق من البرلمان، اليوم الأربعاء، أن غياب حركة "أمل" و "حزب الله" عن الحكومة العتيدة لا يعني فقدان التوازن الوطني، مشيراً إلى أنَّ خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون أكد الانفتاح على كامل الشعب اللبناني.
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وذكر صادق أنّ من حسم فوز الرئيس المكلف نواف سلام بتكليف الحكومة جاء بسبب تصويت كتلتي "لبنان القوي" و "اللقاء الديقمراطي"، وأضاف: "الكلام عن وصول كلمة سر إلى النواب لتكليف سلام غير صحيح، وكل نائب يقول ذلك هو كاذب".
 
وأشار الصادق إلى أن الكثير من النواب طلبوا مساعدة "اللجنة الدولية الخماسية" للضغط باتجاه إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وهذا ما حصل.

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