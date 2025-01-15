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لبنان

الراعي من بعبدا: ندعو للمشاركة الكاملة في الحكومة

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:41
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في إطار زيارته إلى بعبدا للقاء الرئيس جوزيف عون، أكد البطريرك مار بشارة الراعي على أهمية التفاؤل بالعهد الجديد، مشيرًا إلى أنه يجب الانطلاق من التفاؤل وليس التشاؤم. كما أشار إلى أنه لا يمكن إقصاء أي طرف من العملية السياسية، مؤكدًا دعوة الرئيس عون للمشاركة الكاملة من الجميع في الحكومة.
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الراعي أوضح أيضًا أن اسم نواف سلام قد طُرح عدة مرات وأن تكليفه بتشكيل الحكومة جاء بعد مشاورات معمقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عون تمنى أن يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت وبلا إقصاء لأحد.

كما أكد البطريرك الراعي أن الرئيس عون ملتزم بما ورد في خطاب القسم، مشيرًا إلى أن تطبيقه يحتاج إلى وقت.
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