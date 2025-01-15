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لبنان

انضمام أول مدمرة استخباراتية إلى قوات البحرية الإيرانية

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:59
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اعلنت اليوم الأربعاء، القوة البحرية للجيش الإيراني انضمام أول مدمرة استخباراتية في البلاد إلى منظومة القتال البحرية، والتي تحمل اسم زاغروس، حسب وكالة "مهر" للأنباء.

وحضر الفعالية كل من اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة واللواء موسوي القائد العام للجيش، بالإضافة إلى وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة، العميد عزيز نصير زاده وقائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني وعدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة.
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كما يوضح نفس المصدر، أن هذه المدمرة تعتبر فئة جديدة من السفن البحرية، وهي نتاج عمل المتخصصين في البحرية، وصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، والشركات القائمة على المعرفة.

ومن أهم الخصائص التشغيلية لهذه السفينة وجود أجهزة استشعار إلكترونية، وسارية متكاملة متطورة مع حساب دقيق لتأثيرات الموجات الكهرومغناطيسية، وقدرات التتبع النشطة والسلبية، والعمليات السيبرانية، والمراقبة الذكية. 

كما صرح قائد البحرية، بأن "المدمرة ستكون بمثابة العين الساهرة والمرئية للبحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعماق البحار والمحيطات".
 
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