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لبنان

مديرية أمن الدولة في البقاع تواصل حملة مكافحة التهريب من سوريا

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:06
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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه" في إطار جهودها المستمرّة لمكافحة تهريب المنتجات الزراعية، أقدمت دوريّة لأمن الدولة في البقاع - مكتب زحلة، وبمؤازرة من وزارة الزراعة، على مصادرة أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا إلى لبنان في سوق الخضار في قبّ الياس. 
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تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، حيث تقوم اليوم أمن الدولة بتوزيع الكميّة المصادرة على الجمعيّات الخيريّة في المنطقة، بعد أخذ إشارة القضاء".
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