تيمور جنبلاط: لا مجال لإلغاء أحد

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أشار النائب تيمور جنبلاط إلى أن "نحن أمام مرحلة تاريخية في لبنان ولدينا فرصة لبناء دولة".وقال جنبلاط بعد لقائه مع نواب كتلة اللقاء الديمقراطي الرئيس المكلّف نوّاف سلام من مجلس النواب لإجراء الإستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة: "تمنينا للرئيس السلام التوفيق في مهمته الصعب وأكدنا أمامه ضرورة التواصل مع الكل وبدء حوار مع الجميع ولا مجال لإلغاء أحد".وأضاف: "تمنينا تخفيض الضغوطات والطلبات على الرئيس عون والرئيس سلام لكي يتمكنا من تشكيل الحكومة".