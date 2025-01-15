في عيتا الشعب... العدو نفّذ عملية تفجير كبيرة

نفذت قوات الجيش الاسرائيلي قبل قليل عملية تفجير كبيرة في بلدة عيتا الشعب ، وبخاصة في الأحياء المطلة على بلدة رميش .



وتتعرض عيتا آلشعب وقرى رامية ،وحانين ،ومروحين ،والضهيرة، ومارون الراس وبارون في قضاء بنت جبيل لعمليات نسف للمنازل .

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