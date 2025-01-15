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لبنان

في عيتا الشعب... العدو نفّذ عملية تفجير كبيرة

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:30
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نفذت قوات الجيش الاسرائيلي قبل قليل عملية تفجير كبيرة في بلدة عيتا الشعب ، وبخاصة في الأحياء المطلة على بلدة رميش  .

وتتعرض عيتا آلشعب وقرى رامية ،وحانين ،ومروحين ،والضهيرة، ومارون الراس وبارون في قضاء بنت جبيل لعمليات نسف للمنازل . 
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