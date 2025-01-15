أعلنت كتلة "الإعتدال الوطني"، اليوم الأربعاء، مطالبتها بتولي حقيبة في الحكومة الجديدة التي تم تكليف القاضي نواف سلام لتشكيلها.

وقال النائب سجيع عطية باسم الكتلة عقب لقائها مع سلام في البرلمان إن التمنيات كانت لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وأضاف: "طالبنا بـ(حقيبة ونص) ضمن مجلس الوزراء ونتمنى من الجميع المُشاركة فيها".

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وأوضح عطية أن "سلام أكد على مبدأ الإنماء المُتوازن"، متمنياً إنعكاس هذا النفس الإنمائيّ على خدمة البلد.

وقال عطية إن الكتلة "تمنت على الرئيس المُكلّف تشكيل حكومة فاعلة تساهم في إنقاذ البلد".