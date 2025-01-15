Advertisement

لبنان

"الإعتدال الوطني": طالبنا بـ"حقيبة ونص" في الحكومة الجديدة

Lebanon 24
15-01-2025 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1306382-638725397928386391.jpg
Doc-P-1306382-638725397928386391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت كتلة "الإعتدال الوطني"، اليوم الأربعاء، مطالبتها بتولي حقيبة في الحكومة الجديدة التي تم تكليف القاضي نواف سلام لتشكيلها.
 
وقال النائب سجيع عطية باسم الكتلة عقب لقائها مع سلام في البرلمان إن التمنيات كانت لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وأضاف: "طالبنا بـ(حقيبة ونص) ضمن مجلس الوزراء ونتمنى من الجميع المُشاركة فيها".
Advertisement
 
وأوضح عطية أن "سلام أكد على مبدأ الإنماء المُتوازن"، متمنياً إنعكاس هذا النفس الإنمائيّ على خدمة البلد.
 
وقال عطية إن الكتلة "تمنت على الرئيس المُكلّف تشكيل حكومة فاعلة تساهم في إنقاذ البلد".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2025-01-15
10:10 | 2025-01-15
09:45 | 2025-01-15
09:42 | 2025-01-15
09:15 | 2025-01-15
09:12 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24